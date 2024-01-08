Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования подрыва «Северных потоков» - WSJ
14:50 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профильные министерства и ведомства Польши избегают сотрудничества с европейскими следователями, которые занимаются выяснением обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Варшава также пыталась чинить препятствия ходу расследования, сообщила американская газета The Wall Street Journal.
Она указывает со ссылкой на источники в европейской команде следователей, что власти Польши «уходят от сотрудничества с международным следствием <…> и отказываются предоставить потенциально критические улики» для расследования подрыва газопроводов. Варшава предоставляет запрашиваемые данные «слишком медленно» и отказывается делиться сведениями о перемещениях по территории Польши лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям. То, с каким упорством Варшава стремится задержать ход расследования, дает почву для «все больших подозрений о роли и мотивах республики» в истории с подрывом газопроводов, пишет издание.
Следователям пока не удалось однозначно установить, произошла ли диверсия с ведома прошлого правительства республики.
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