0
0
0
НОВОСТИ

В Новгородской области произошло массовое ДТП. Есть погибшие

16:55 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество машин в массовом ДТП, где погибли 4 человека, выросло до 50. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

«На М-11 „Нева“ (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:50 08.01.2024
Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования подрыва «Северных потоков» - WSJ
0
68
13:47 08.01.2024
Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война
0
82
12:00 08.01.2024
ЦАХАЛ в состоянии начать операцию против «Хезболлы» в Ливане, но это не приоритет – Минобороны Израиля
0
102
10:40 08.01.2024
Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи
0
104
21:35 07.01.2024
В Госдепе США подсчитали примерный ущерб от атак хуситов в Красном море
0
171
19:42 07.01.2024
Переговоры между Израилем и ХАМАС о заложниках продолжаются при посредничестве Катара - СМИ
0
161
15:40 07.01.2024
По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия
0
180
11:30 07.01.2024
В ФРГ над базами, где тренируются украинцы, летают дроны, и поймать их не могут - СМИ
0
190
09:30 07.01.2024
Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню
0
188
09:20 07.01.2024
Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ
0
208

Возврат к списку