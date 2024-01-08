В Новгородской области произошло массовое ДТП. Есть погибшие

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество машин в массовом ДТП, где погибли 4 человека, выросло до 50. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

«На М-11 „Нева“ (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — отмечается в сообщении.