В Новгородской области произошло массовое ДТП. Есть погибшие
16:55 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество машин в массовом ДТП, где погибли 4 человека, выросло до 50. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.
«На М-11 „Нева“ (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — отмечается в сообщении.
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