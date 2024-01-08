Трамп считает, что без иммунитета Байдена также могут ждять судебные преследования
18:30 08.01.2024
Уголовные преследования экс-президента США Дональда Трампа открыли «гигантский ящик Пандоры», так как обвинения могут грозить и нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, если лишить его неприкосновенности. Об этом написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Если у меня не будет иммунитета [от юридического преследования], то у продажного Джо Байдена тоже не будет неприкосновенности. Одних только вторжения [мигрантов] через границу и сдачи Афганистана хватит для обвинения Джо, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые оказывались в его карманах. Превращая министерство юстиции в оружие против своего политического оппонента, против меня, Джо открыл гигантский ящик Пандоры», — считает Трамп.
НОВОСТИ
- 16:55 08.01.2024
- В Новгородской области произошло массовое ДТП. Есть погибшие
- 14:50 08.01.2024
- Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования подрыва «Северных потоков» - WSJ
- 13:47 08.01.2024
- Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война
- 12:00 08.01.2024
- ЦАХАЛ в состоянии начать операцию против «Хезболлы» в Ливане, но это не приоритет – Минобороны Израиля
- 11:20 08.01.2024
- Среди обладателей «Золотых глобусов» стали фильмы Нолана и Миядзаки
- 11:10 08.01.2024
- В ФРГ началась акция протеста фермеров. Они начали блокировать автобаны
- 11:00 08.01.2024
- Американская р/н Vulcan с посадочным модулем Peregrine стартовала к Луне
- 10:40 08.01.2024
- Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи
- 09:00 08.01.2024
- В РФ подготовлен законопроект по оперативному решению о блокированию вредоносных сайтов
- 21:35 07.01.2024
- В Госдепе США подсчитали примерный ущерб от атак хуситов в Красном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать