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Трамп считает, что без иммунитета Байдена также могут ждять судебные преследования

18:30 08.01.2024

Уголовные преследования экс-президента США Дональда Трампа открыли «гигантский ящик Пандоры», так как обвинения могут грозить и нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, если лишить его неприкосновенности. Об этом написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Если у меня не будет иммунитета [от юридического преследования], то у продажного Джо Байдена тоже не будет неприкосновенности. Одних только вторжения [мигрантов] через границу и сдачи Афганистана хватит для обвинения Джо, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые оказывались в его карманах. Превращая министерство юстиции в оружие против своего политического оппонента, против меня, Джо открыл гигантский ящик Пандоры», — считает Трамп.

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