В отставку ушла премьер-министр Франции
21:00 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Глава государства, который удовлетворил просьбу Борн об отставке, поблагодарил ее за «за преданность делу и решимость». Борн возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.
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