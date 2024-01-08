В отставку ушла премьер-министр Франции

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава государства, который удовлетворил просьбу Борн об отставке, поблагодарил ее за «за преданность делу и решимость». Борн возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.