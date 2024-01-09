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Три человека находятся в реанимации после обстрела Белгорода

09:00 09.01.2024 Источник: Газета.Ru

Трое пострадавших во время обстрела Белгорода 8 января находятся в реанимации, их состояние — стабильно тяжелое. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, город вновь подвергся обстрелу со сторону украинских войск вечером 8 января. В результате обстрела есть пострадавшие.

«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.  Газета.Ru

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