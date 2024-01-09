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Медведев ожидает экспорт «майдана» с Украины в Германию

09:05 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек экспорт «майдана» с Украины в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима.

«Забастовки в Германии: фермеры заблокировали большую часть страны. Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — „майдан“ — в Берлин», — написал политик в соцсети Х. Пост опубликован на английском языке.

По мнению Медведева, в случае продолжения такой поддержки «весьма сомнительно, что [канцлер ФРГ Олаф] Шольц» продержится». «Мы следим за этим со злостным интересом», — заключил замглавы Совбеза.

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