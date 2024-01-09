Поэта Льва Рубинштейна сбила машина - СМИ

09:20 Источник: Газета.Ru

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Об этом в соцсети сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. Как указал Иртеньев, Рубинштейн находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Поэту сделали операцию.

Льву Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и стал выпускником филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Рубинштейн начал свой литературный путь в 1960-х годах, и в течение десятилетия он стал одним из основоположников московского концептуализма. Газета.Ru