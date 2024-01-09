Миссия американского лунного посадочного модуля Peregrine оказалась под серьезной угрозой - AP
10:00 09.01.2024 Источник: Интерфакс
В связи с отказом двигательной установки и критической потерей топлива миссия запущенного в понедельник частного американского лунного посадочного модуля Peregrine оказалась под серьезной угрозой, сообщило агентство Associated Press.
Указывается, что компании-разработчику Astrobotic Technology удалось сориентировать свой посадочный модуль на Солнце так, чтобы солнечная панель могла собирать энергию, поскольку заряд батареи истощался. Тем временем специальная группа оценивала ситуацию с отказом двигательной системы. Вскоре стало очевидно, что произошла критическая потеря топлива, что еще больше ослабило надежды на запланированную высадку на Луну 23 февраля, отмечает агентство.
Проблема возникла примерно через семь часов после запуска модуля с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) с 41-й стартовой площадки американских Космических на мысе Канаверал во Флориде в 02:18 по времени Восточного побережья США (в 10:18 МСК).
Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну.
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