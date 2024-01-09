Во дворе дома в Портленде нашли отвалившийся от "Боинга" люк

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Отвалившийся от Boeing 737 MAX 9 люк аварийного выхода нашли во дворе дома в Портленде. Речь идёт о части самолёта, который 5 января совершил экстренную посадку в аэропорту американского города, сообщает CNN.

По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди, воздушное судно получало сигналы о возможной разгерметизации салона во время трёх предыдущих рейсов: 7 декабря, 3 января и 4 января.

При этом следователям уже не удастся узнать, что происходило в кабине пилотов во время полёта — речевой самописец перезаписал звук, поскольку был ограничен двухчасовой ёмкостью.

Во время экстренной посадки в Портленде 5 января никто из пассажиров не пострадал. Говорит Москва