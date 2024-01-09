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НОВОСТИ

2024 год может стать самым жарким в истории - Bloomberg

10:32 09.01.2024 Источник: Lenta.ru

2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает Bloomberg.

По словам специалистов, на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что между нагревом воды в нем и повышением температуры поверхности Земли есть задержка, в связи с этим, подчеркнул Bloomberg, второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает теплее, чем первый.

Ситуацию с повышением температуры на планете будет усугублять деятельность человека — в частности, сжигание ископаемого топлива, которое приводит к росту объема парниковых газов в атмосфере, что напрямую влияет на нагревание Земли. Ученые отметили, что если в 2023 году средняя температура на планете была приблизительно на 1,4 градуса Цельсия выше по сравнению с аналогичным показателем в доиндустриальную эпоху, то, согласно предварительным оценкам, в нынешнем году она возрастет на 1,3-1,6 градуса.  Lenta.Ru

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