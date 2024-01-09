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Четыре человека погибли при стрельбе в Миннесоте

11:00 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в мотеле в американском городе Клокей (штат Миннесота). Об этом сообщило издание Pine Journal со ссылкой на департамент полиции города.

По его данным, полиция обнаружила тела трех человек в мотеле Super 8. Издание со ссылкой на пресс-релиз полиции также отмечает, что полиция «нашла одного погибшего человека, который, по ее мнению, был стрелявшим».

Другой информации о стрельбе, подозреваемом или жертвах издание не сообщает. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

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