Четыре человека погибли при стрельбе в Миннесоте
11:00 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в мотеле в американском городе Клокей (штат Миннесота). Об этом сообщило издание Pine Journal со ссылкой на департамент полиции города.
По его данным, полиция обнаружила тела трех человек в мотеле Super 8. Издание со ссылкой на пресс-релиз полиции также отмечает, что полиция «нашла одного погибшего человека, который, по ее мнению, был стрелявшим».
Другой информации о стрельбе, подозреваемом или жертвах издание не сообщает. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.
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