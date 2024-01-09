Потенциальный военный конфликт вокруг Тайваня сократит мировой ВВП на 10% — Bloomberg
11:05 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой валовой внутренний продукт (ВВП) может сократиться на 10% в случае военной эскалации конфликта вокруг Тайваня, считают аналитики агентства Bloomberg.
По их оценкам, совокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн. По сравнению с этой суммой экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса «покажутся карликовыми». Причина столь масштабных последствий кроется в том, что Тайвань занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников: суммарная рыночная капитализация только крупнейших 20 клиентов тайваньской компании-производителя чипов TSMC составляет $7,4 трлн. Кроме того, Тайваньский пролив представляет собой «один из важнейших в мире торговых путей».
Как утверждают эксперты Bloomberg, в случае военного сценария с участием США, ВВП острова сократится на 40%, материкового Китая — на 16,7%. Экономика США потеряет 6,7%, а мировой ВВП уменьшится на 10,2%. При этом наибольший ущерб потерпят Республика Корея, Япония и другие страны Юго-Восточной Азии. В случае же отсутствия военных действий, но в случае блокады Тайваня со стороны КНР, ВВП острова сократится на 12,2%, материкового Китая — на 8,9%, США — на 3,3%, а мировая экономика потеряет 5%.
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