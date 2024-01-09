Ван И отметил переговоры Си Цзиньпина с Путиным среди важнейших успехов 2023 года
11:20 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел КНР Ван И отметил плодотворные встречи и переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.
Глава китайской дипломатии, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, выделил прошлогодний мартовский визит Си Цзиньпина в Москву и его «долгую беседу в Кремле» с Путиным. «Мы будем продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, помогать развитию и оживлению их соответствующих сторон, поддерживать движение мира к многополярности и содействовать демократизации международных отношений», — сказал Ван И.
«Председатель [КНР] Си Цзиньпин выбрал Россию для своего первого визита в прошлом году. Он дважды встречался с президентом Путиным в течение года. Благодаря высокой степени взаимного доверия и стратегическому лидерству глав государств Китая и России он практиковал подлинную многосторонность, углублял прагматичное сотрудничество в различных областях и поддерживал глобальную стратегическую стабильность», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
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