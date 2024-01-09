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Израиль допускает возвращение палестинцев на север Газы

11:32 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тель-Авив может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников. Об этом сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на свои источники в Израиле.

По его данным, в Тель-Авиве полагают, что вопрос возвращения палестинцев является «серьезным рычагом давления в руках Израиля» в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС. «Мы не позволим палестинцам вернуться в свои дома на севере Газы, если не будет прогресса в освобождении заложников», — приводит портал слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников. Со ссылкой на другой источник Axios указывает, что точные условия сделки между Израилем и ХАМАС могут быть обнародованы в течение нескольких недель.

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