ЦИК РФ зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента РФ
12:00 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ на пост главы государства. Данное решение было принято на заседании комиссии.
Харитонов был выдвинут в президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы на участие в выборах в ЦИК. КПРФ — парламентская партия, поэтому ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.
Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ, до этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.
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