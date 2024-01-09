Число посещающих Казахстан россиян в 2023 году увеличилось на 12% — статистика
12:05 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число туристов, въехавших в Казахстан за 9 месяцев 2023 года, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 834,9 тыс., из них около 357 тыс. человек — это граждане России. Об этом сообщило министерство туризма и спорта республики.
«За первые 9 месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из Российской Федерации. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 россиян», — отметило ведомство со ссылкой на данные национальной статистики. За 9 месяцев 2022 года, по данным статистики, Казахстан посетили около 319 тыс. россиян.
Второе и третье место заняли китайские и турецкие туристы (около 75 тыс. и 41 тыс. человек соответственно). Замыкает пятерку США. В 2023 году число туристов из этой страны выросло на более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило около 28 тыс. человек, сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 13:20 09.01.2024
- ВС РФ сделают все, чтобы ликвидировать угрозу, подобную обстрелам Белгорода — Песков
- 13:05 09.01.2024
- Британские депутаты боятся работать в Вестминстерском дворце из-за его состояния
- 13:00 09.01.2024
- Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса
- 12:32 09.01.2024
- Венгрия может снять вето на помощь Украине, если голосование по ней будет ежегодным
- 12:20 09.01.2024
- Байден не отправит шефа Пентагона в отставку, даже если он о ней попросит
- 12:00 09.01.2024
- ЦИК РФ зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента РФ
- 11:32 09.01.2024
- Израиль допускает возвращение палестинцев на север Газы
- 11:20 09.01.2024
- Ван И отметил переговоры Си Цзиньпина с Путиным среди важнейших успехов 2023 года
- 11:05 09.01.2024
- Потенциальный военный конфликт вокруг Тайваня сократит мировой ВВП на 10% — Bloomberg
- 11:00 09.01.2024
- Четыре человека погибли при стрельбе в Миннесоте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать