Байден не отправит шефа Пентагона в отставку, даже если он о ней попросит
12:20 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден не планирует удовлетворять прошение об отставке министра обороны Ллойда Остина, даже если оно будет им подано, так как Пентагон не сообщил о госпитализации своего руководителя своевременно. Об этом сообщила газета Politico.
Со ссылкой на свои источники в американской администрации издание отмечает, что «президент не принял бы отставку [Остина], если бы он ее подал».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о намерениях вашингтонской администрации провести проверку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации Остина. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что американский лидер «в полной мере доверяет» 70-летнему Остину. Министр в настоящее время все еще находится в медцентре им. Уолтера Рида (штат Мэриленд, в окрестностях Вашингтона).
Ранее члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Шеф Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.
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