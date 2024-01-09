Венгрия может снять вето на помощь Украине, если голосование по ней будет ежегодным

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Как указали собеседники издания, план предусматривает выделение на ежегодной основе 12,5 млрд евро в виде грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит 50 млрд евро.

Газета отмечает, что возможность пересматривать решение о помощи Киеву позволит Будапешту выдвигать условия для дальнейшей поддержки Украины. Politico добавляет, что лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера Виктора Орбана с целью пересмотра наложенного на помощь Украине вето до саммита ЕС, который пройдет 1 февраля.

«Семилетний бюджет ЕС — это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовывать его — прим. ТАСС) его из года в год», — указал один из дипломатов, чье мнение приводит Politico.