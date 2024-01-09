Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Республики Корея принял законопроект о запрете на разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу. Об этом сообщила газета «Чосон ильбо».

Законопроект также запрещает распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до 3 лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон (22,8 тыс. долларов). Законопроект имеет переходный период в три года, в течение которых наказания не будут применяться.

По данным властей, в Республике Корея работает около 1 150 ферм по разведению собак, около 34 предприятий по убою этих животных и около 1 600 заведений общественного питания, где предлагают мясо собаки в качестве пищи.