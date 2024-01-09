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НОВОСТИ

ВС РФ сделают все, чтобы ликвидировать угрозу, подобную обстрелам Белгорода — Песков

13:20 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные сделают все, чтобы сначала минимизировать, а затем и ликвидировать угрозу обстрелов российских городов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что ВСУ использовали кассетные снаряды, нанося удары по центру Белгорода, где нет военных объектов.

«Наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться, — подчеркнул Песков. — Режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, <…> где нет военных объектов».

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