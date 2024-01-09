Кремль не стал комментировать заявления США о якобы использовании Россией ракет из КНДР
13:32 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине.
«Мы оставляем это без комментариев», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такую информацию.
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