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МО РФ повысит возможности спутниковой группировки и эффективность разведки — Шойгу

14:00 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России, согласно ближайшим планам ведомства, повысит возможности своей спутниковой группировки и эффективность разведки. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки. Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Шойгу добавил, что в планы ведомства также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений.

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