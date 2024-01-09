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НОВОСТИ

Весь сошедший подвижной состав убран с ж/д путей на Забайкальской железной дороге — РЖД

14:12 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все сошедшие накануне на Забайкальской железной дороге вагоны убраны с ж/д путей. Об этом говорится в сообщении РЖД. Сейчас на месте схода вагонов производится замена поврежденных участков инфраструктуры, всего необходимо будет восстановить 400 метров одного пути и около 200 метров другого.

«На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей, — говорится в сообщении. — Производится замена поврежденных участков инфраструктуры. Предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути».

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