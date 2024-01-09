МО РФ нарастит поставки линейки БПЛА, от сверхмалых до тяжелых — Шойгу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны (МО) России нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, — сказал он. — В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжелых ударных».