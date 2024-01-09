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Новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь

15:00 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, соответствующее решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон. В понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.

34-летний Атталь до настоящего времени являлся министром образования.

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