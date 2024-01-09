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Саперы обезвредили авиабомбу, нештатно сошедшую в Рубежном в ЛНР — Пасечник

15:12 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саперы Минобороны РФ обезвредили и вывезли авиабомбу, нештатно сошедшую с самолета в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) в понедельник. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает. В целях безопасности на период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы», — написал он.

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