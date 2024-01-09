Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети — WSJ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители сектора Газа вынуждены тесниться на территории, составляющей одну треть палестинского анклава, в результате призывов израильских военных эвакуироваться из районов, где проходит операция Израиля против радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По его данным, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась «до одной трети». Это происходит по мере того, как израильская армия обращается к жителям анклава со все новыми просьбами покинуть небезопасные районы Газы.

Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В провинции Рафах на юге сектора в настоящий момент находится более миллиона палестинцев, хотя раньше в ней проживало 275 тыс. человек.