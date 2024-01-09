Финляндия не будет открывать КПП на границе с РФ — глава МВД
16:12 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января. Об этом в эфире телеканал MTV3 заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
Отвечая на вопрос журналиста, останется ли восточная граница Финляндии закрытой, Рантанен сказала: «Именно так и должно было бы быть». Министр утверждала, что никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе с Россией не произошло, поэтому «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».
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