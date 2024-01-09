ПВО уничтожила 4 БПЛА над Курской областью и перехватила 2 над Орловской — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над Курской областью и перехватили два дрона над территорией Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«9 января текущего года около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области», — сказали в ведомстве.