Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной — Bloomberg

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча представителей Украины, стран Запада и глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов. Она прошла в столице Саудовской Аравии в обстановке полной секретности 16 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, существенного прогресса на встрече «достигнуто не было». Собеседники агентства указали, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались «заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией». При этом Украина и страны Группы семи продолжили «сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией» по данному вопросу. Отмечается, что в то время как Саудовская Аравия, Индия и Турция приняли участие во встрече, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали на нее своих представителей.