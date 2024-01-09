Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной — Bloomberg
17:00 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча представителей Украины, стран Запада и глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов. Она прошла в столице Саудовской Аравии в обстановке полной секретности 16 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, существенного прогресса на встрече «достигнуто не было». Собеседники агентства указали, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались «заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией». При этом Украина и страны Группы семи продолжили «сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией» по данному вопросу. Отмечается, что в то время как Саудовская Аравия, Индия и Турция приняли участие во встрече, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали на нее своих представителей.
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