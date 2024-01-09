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Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям

17:40 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. Это следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия. Есть и другие ограничения, например, запрет на продажу несовершеннолетним.

Однако существует список товаров-исключений: они не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из списка.

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