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НОВОСТИ

Минфин РФ назвал сумму, которую планируется потратить из бюджета на нацпроекты в 2024 г

18:25 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов в 2024 году составят 3,008 трлн рублей, наибольший объем ассигнований запланирован для нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги», а также «Здравоохранение» и «Образование». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Федеральным законом „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ на реализацию национальных проектов в 2024 году предусмотрено 3 008,4 млрд рублей. Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2024 г. предусмотрен на реализацию следующих нацпроектов: „Демография“ — 890,0 млрд рублей, „Безопасные качественные дороги“ — 621,4 млрд рублей, „Здравоохранение“ — 283,8 млрд рублей, „Образование“ — 237,2 млрд рублей», — указывается в сообщении.

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