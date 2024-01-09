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НОВОСТИ

В первый полный после праздников торговой день рубль несколько укрепился

19:38 09.01.2024 Источник: Интерфакс

Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам вторника; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине в первый полноценный торговый день года на фоне увеличения торговой активности участников рынка и позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 89,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,26 рубля ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,28 руб./EUR1, подешевев на 1,74 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,47 рубля, до 93,67 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 21,75 копейки - до 12,49 руб.

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