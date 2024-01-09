Модуль Peregrine не сможет прилуниться из-за утечки топлива

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечка топлива на лунном модуле Peregrine не оставляет никаких шансов на осуществление мягкой посадки на поверхность Луны. Об этом сообщила компания-разработчик модуля Astrorobotic.

«Учитывая утечку топлива, к сожалению, нет никаких шансов на мягкую посадку на Луне, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Astrorobotic в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Однако у нас еще есть достаточно топлива для того, чтобы использовать аппарат в качестве космического корабля». Сотрудники компании работают над тем, чтобы найти способ продлить срок эксплуатации Peregrine.