Модуль Peregrine не сможет прилуниться из-за утечки топлива
21:20 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утечка топлива на лунном модуле Peregrine не оставляет никаких шансов на осуществление мягкой посадки на поверхность Луны. Об этом сообщила компания-разработчик модуля Astrorobotic.
«Учитывая утечку топлива, к сожалению, нет никаких шансов на мягкую посадку на Луне, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Astrorobotic в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Однако у нас еще есть достаточно топлива для того, чтобы использовать аппарат в качестве космического корабля». Сотрудники компании работают над тем, чтобы найти способ продлить срок эксплуатации Peregrine.
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