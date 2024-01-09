В ХАМАС просят мусульманские страны о поставках оружия

21:51 Источник: Интерфакс

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что мусульманские страны должны активнее поддержать группировку и поставить оружие для борьбы против израильской армии.

"Мы видим, как некоторые страны снабжают [Израиль] оружием (...) Пришло время для мусульманских стран поддержать сопротивление поставками оружия, потому что это битва не только палестинского народа", - приводят ближневосточные СМИ слова лидера движения.