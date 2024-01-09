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НОВОСТИ

В ХАМАС просят мусульманские страны о поставках оружия

21:51 09.01.2024 Источник: Интерфакс

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что мусульманские страны должны активнее поддержать группировку и поставить оружие для борьбы против израильской армии.

"Мы видим, как некоторые страны снабжают [Израиль] оружием (...) Пришло время для мусульманских стран поддержать сопротивление поставками оружия, потому что это битва не только палестинского народа", - приводят ближневосточные СМИ слова лидера движения.

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