ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
09:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — сообщили в ведомстве.
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