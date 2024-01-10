Путин впервые приехал на Чукотку
09:05 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой.
Ранее глава государства рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах и хотел бы посетить Чукотку. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.
Нынешняя поездка — также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.
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