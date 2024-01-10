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НОВОСТИ

Путин впервые приехал на Чукотку

09:05 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой.

Ранее глава государства рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах и хотел бы посетить Чукотку. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Нынешняя поездка — также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.

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