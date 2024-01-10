В Харькове прогремела серия взрывов
09:20 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на главу города Игоря Терехова.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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