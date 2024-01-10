Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Варшаве задержали бывшего главу МВД Польши. Спецоперация прошла в президентском дворце, куда были приглашены экс-министр Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.

По информации радиостанции RMF24, главы государства в тот момент в здании не было. Отмечается, что задержание прошло согласно постановлению суда, которое было вынесено накануне.

В 2015 году Каминьского и Вонсика признали виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, но их помиловал президент Анджей Дуда. В конце прошлого года по этому же делу их приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса. Говорит Москва