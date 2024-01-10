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В Конгрессе США начато расследование обстоятельств госпитализации министра обороны

10:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом говорится в распространенном заявлении председателя комитета Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама).

Как следует из документа, Роджерс инициировал «официальное расследование причин, по которым министр обороны Ллойд Остин не сообщил о госпитализации и неспособности» выполнять свои обязанности. В письме, адресованном шефу Пентагона, Роджерс потребовал в кратчайшие сроки предоставить сведения и документы, касающиеся госпитализации Остина, отданных им приказов, процесса передачи полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, а также всю переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией президента Джо Байдена в период с 1 по 9 января.

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