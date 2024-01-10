Глава Минфина Израиля заявил Блинкену, что не перечислит «ни шекеля» Палестине
10:05 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов Израиля, лидер праворадикальной партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич не намерен передавать «ни шекеля» палестинской администрации и хочет поощрять «добровольную миграцию» из сектора Газа. Его комментарий адресован госсекретарю США Энтони Блинкену, во вторник находившемуся с визитом в еврейском государстве.
«Американский госсекретарь Блинкен, добро пожаловать в Израиль. Мы очень ценим поддержку, которую США оказывают Израилю, но в том, что касается нашего существования в нашей стране, мы всегда будем действовать в соответствии с израильскими интересами. Так что мы продолжим бороться всей нашей мощью, чтобы уничтожить [радикальное палестинское движение] ХАМАС, и мы не переведем палестинской администрации ни шекеля, которые бы пошли семьям нацистов в Газе», — написал Смотрич на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).
«И мы будем работать над тем, чтобы открыть ворота Газы для добровольной миграции беженцев, как это сделало международное сообщество для беженцев из Сирии и с Украины», — добавил министр.
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