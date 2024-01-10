0
0
108
НОВОСТИ

В центр столицы Эквадора стянули военную технику

10:20 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности. Об этом сообщил во вторник телеканал Ecuavisa.

На улицах исторической части города видны бронемашины. По данным телеканала, военные получили указание разместить технику в стратегически важных местах столицы.

По данным Ecuavisa, ранее в центре Кито были зафиксированы случаи мародерства.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране «внутреннего вооруженного конфликта», и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:00 10.01.2024
Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей
0
19
10:32 10.01.2024
Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр
0
81
10:05 10.01.2024
Глава Минфина Израиля заявил Блинкену, что не перечислит «ни шекеля» Палестине
0
128
10:00 10.01.2024
В Конгрессе США начато расследование обстоятельств госпитализации министра обороны
0
136
09:32 10.01.2024
Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце
0
182
09:20 10.01.2024
В Харькове прогремела серия взрывов
0
184
09:05 10.01.2024
Путин впервые приехал на Чукотку
0
245
09:05 10.01.2024
Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек
0
190
09:00 10.01.2024
ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
0
234
21:51 09.01.2024
В ХАМАС просят мусульманские страны о поставках оружия
0
704

Возврат к списку