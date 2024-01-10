В центр столицы Эквадора стянули военную технику
10:20 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности. Об этом сообщил во вторник телеканал Ecuavisa.
На улицах исторической части города видны бронемашины. По данным телеканала, военные получили указание разместить технику в стратегически важных местах столицы.
По данным Ecuavisa, ранее в центре Кито были зафиксированы случаи мародерства.
Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране «внутреннего вооруженного конфликта», и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.
Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.
Новости
- 11:00 10.01.2024
- Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей
- 10:32 10.01.2024
- Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр
- 10:05 10.01.2024
- Глава Минфина Израиля заявил Блинкену, что не перечислит «ни шекеля» Палестине
- 10:00 10.01.2024
- В Конгрессе США начато расследование обстоятельств госпитализации министра обороны
- 09:32 10.01.2024
- Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце
- 09:20 10.01.2024
- В Харькове прогремела серия взрывов
- 09:05 10.01.2024
- Путин впервые приехал на Чукотку
- 09:05 10.01.2024
- Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек
- 09:00 10.01.2024
- ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
- 21:51 09.01.2024
- В ХАМАС просят мусульманские страны о поставках оружия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать