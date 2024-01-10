В центр столицы Эквадора стянули военную технику

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности. Об этом сообщил во вторник телеканал Ecuavisa.

На улицах исторической части города видны бронемашины. По данным телеканала, военные получили указание разместить технику в стратегически важных местах столицы.

По данным Ecuavisa, ранее в центре Кито были зафиксированы случаи мародерства.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране «внутреннего вооруженного конфликта», и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.