Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в течение 10 лет дважды планирует отправить на Луну непилотируемые космические аппараты. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Фатих Каджыр.

По его словам, полет первого турецкого космонавта Альпера Гезеравджи, который планируется на 18 января, станет началом реализации Турцией национальной лунной программы.

«Мы планируем отправить на Луну космический аппарат, который разработали с использованием собственных возможностей, сейчас мы перешли в стадию производства. Эту миссию мы планируем осуществить в течение 10 лет дважды. Это будет непилотируемая миссия. На Луну, выражаясь техническим языком, для начала будет совершена жесткая посадка», — приводит слова министра газета «Сабах».