0
0
81
НОВОСТИ

Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр

10:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в течение 10 лет дважды планирует отправить на Луну непилотируемые космические аппараты. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Фатих Каджыр.

По его словам, полет первого турецкого космонавта Альпера Гезеравджи, который планируется на 18 января, станет началом реализации Турцией национальной лунной программы.

«Мы планируем отправить на Луну космический аппарат, который разработали с использованием собственных возможностей, сейчас мы перешли в стадию производства. Эту миссию мы планируем осуществить в течение 10 лет дважды. Это будет непилотируемая миссия. На Луну, выражаясь техническим языком, для начала будет совершена жесткая посадка», — приводит слова министра газета «Сабах».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:00 10.01.2024
Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей
0
19
10:20 10.01.2024
В центр столицы Эквадора стянули военную технику
0
108
10:05 10.01.2024
Глава Минфина Израиля заявил Блинкену, что не перечислит «ни шекеля» Палестине
0
128
10:00 10.01.2024
В Конгрессе США начато расследование обстоятельств госпитализации министра обороны
0
136
09:32 10.01.2024
Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце
0
182
09:20 10.01.2024
В Харькове прогремела серия взрывов
0
184
09:05 10.01.2024
Путин впервые приехал на Чукотку
0
245
09:05 10.01.2024
Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек
0
190
09:00 10.01.2024
ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
0
234
21:51 09.01.2024
В ХАМАС просят мусульманские страны о поставках оружия
0
704

Возврат к списку