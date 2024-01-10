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Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей

11:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строители возобновят работы в японской бухте Хэноко, куда вопреки возражениям властей Окинавы должна быть перенесена база Корпуса морской пехоты США Футэмма, в среду. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Мы получили сообщение от министерства обороны о том, что, поскольку необходимые приготовления проведены, строительные работы начнутся сегодня», — сказал он в ответ на вопрос о сроках начала строительства. При этом, по его словам, представительство оборонного ведомства на Окинаве продолжит диалог с местными властями и будет «реагировать соответствующим образом». Работы проводятся в зоне мягкого грунта, для чего требовалось отдельное разрешение местной администрации. По плану в бухте будут проведены насыпные работы с целью дальнейшего строительства двух взлетно-посадочных полос V-образной конфигурации.

Перенос американской базы Футэмма, расположенной сейчас в густонаселенном районе Гинован, является одним из наиболее острых в отношениях правительства Японии и властей Окинавы, которые неоднократно пытались оспорить в суде решение о передислокации базы в районе Хэноко. Ранее Высокий суд префектуры Фукуока и Верховный суд Японии потребовали от губернатора Окинавы Дэнни Тамаки выдать разрешение на дальнейшие строительные работы. Однако он проигнорировал это требование, после чего правительство одобрило решение о продолжении переноса американской базы в обход возражений местных властей.

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