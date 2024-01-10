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Германия предлагает Армении финансовую помощь за ряд антироссийских шагов — источник

11:05 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и ряд других антироссийских шагов Берлин предлагает Еревану финансовую помощь. Об этом сообщил ТАСС осведомленный источник.

«Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина — максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза», — отметил собеседник агентства.

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