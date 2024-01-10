Маск опасается, что нелегальных мигрантов скоро будут размещать в домах американцев
11:20 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США скоро могут начать использовать дома американцев, чтобы разместить нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил во вторник предприниматель Илон Маск.
«Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам», — написал Маск в соцсети X («икс», ранее Twitter). Так он прокомментировал новость о том, что одну из школ Нью-Йорка закрывают, чтобы разместить там нелегальных мигрантов.
В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.
НОВОСТИ
- 12:32 10.01.2024
- Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан
- 12:20 10.01.2024
- Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
- 12:05 10.01.2024
- Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
- 12:02 10.01.2024
- Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
- 12:00 10.01.2024
- Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
- 11:32 10.01.2024
- В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
- 11:05 10.01.2024
- Германия предлагает Армении финансовую помощь за ряд антироссийских шагов — источник
- 11:00 10.01.2024
- Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей
- 10:32 10.01.2024
- Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр
- 10:20 10.01.2024
- В центр столицы Эквадора стянули военную технику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать