Маск опасается, что нелегальных мигрантов скоро будут размещать в домах американцев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США скоро могут начать использовать дома американцев, чтобы разместить нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил во вторник предприниматель Илон Маск.

«Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам», — написал Маск в соцсети X («икс», ранее Twitter). Так он прокомментировал новость о том, что одну из школ Нью-Йорка закрывают, чтобы разместить там нелегальных мигрантов.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.