В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять дивизий и бригада морской пехоты будут сформированы в среднесрочной перспективе в Военно-морском флоте (ВМФ) РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».

В декабре прошлого года на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах сформировать пять дивизий морской пехоты на базах существующих бригад в береговых войсках Военно-морского флота.