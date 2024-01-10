В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
11:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять дивизий и бригада морской пехоты будут сформированы в среднесрочной перспективе в Военно-морском флоте (ВМФ) РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».
В декабре прошлого года на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах сформировать пять дивизий морской пехоты на базах существующих бригад в береговых войсках Военно-морского флота.
НОВОСТИ
- 12:32 10.01.2024
- Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан
- 12:20 10.01.2024
- Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
- 12:05 10.01.2024
- Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
- 12:02 10.01.2024
- Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
- 12:00 10.01.2024
- Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
- 11:20 10.01.2024
- Маск опасается, что нелегальных мигрантов скоро будут размещать в домах американцев
- 11:05 10.01.2024
- Германия предлагает Армении финансовую помощь за ряд антироссийских шагов — источник
- 11:00 10.01.2024
- Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей
- 10:32 10.01.2024
- Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр
- 10:20 10.01.2024
- В центр столицы Эквадора стянули военную технику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать