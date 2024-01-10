Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
12:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители власти Ирака непублично сказали американским чиновникам, что хотели бы обсудить продление присутствия сил международной коалиции во главе с США в стране, несмотря на публичные заявления об обратном. С таким утверждением выступила газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.
Как говорится в документе, датированном 6 января, советники премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани ранее сообщили США, что заявления главы правительства о необходимости начать процесс вывода американских войск были просто «попыткой удовлетворить аудиторию страны». Сам Ас-Судани, как сообщили представители Ирака, «по-прежнему привержен» идее о переговорах о продлении присутствии сил коалиции в стране.
Газета пишет, что хотя Ирак и заверил США в готовности обсуждать вопрос о дальнейшем присутствии войск, все еще может измениться. По оценке издания, «политические махинации» в парламенте Ирака могут вынудить исполнительную власть принять меры по выводу западного контингента.
НОВОСТИ
- 12:32 10.01.2024
- Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан
- 12:20 10.01.2024
- Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
- 12:05 10.01.2024
- Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
- 12:02 10.01.2024
- Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
- 11:32 10.01.2024
- В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
- 11:20 10.01.2024
- Маск опасается, что нелегальных мигрантов скоро будут размещать в домах американцев
- 11:05 10.01.2024
- Германия предлагает Армении финансовую помощь за ряд антироссийских шагов — источник
- 11:00 10.01.2024
- Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей
- 10:32 10.01.2024
- Турция дважды отправит на Луну непилотируемые аппараты в течение 10 лет — министр
- 10:20 10.01.2024
- В центр столицы Эквадора стянули военную технику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать