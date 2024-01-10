Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители власти Ирака непублично сказали американским чиновникам, что хотели бы обсудить продление присутствия сил международной коалиции во главе с США в стране, несмотря на публичные заявления об обратном. С таким утверждением выступила газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

Как говорится в документе, датированном 6 января, советники премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани ранее сообщили США, что заявления главы правительства о необходимости начать процесс вывода американских войск были просто «попыткой удовлетворить аудиторию страны». Сам Ас-Судани, как сообщили представители Ирака, «по-прежнему привержен» идее о переговорах о продлении присутствии сил коалиции в стране.

Газета пишет, что хотя Ирак и заверил США в готовности обсуждать вопрос о дальнейшем присутствии войск, все еще может измениться. По оценке издания, «политические махинации» в парламенте Ирака могут вынудить исполнительную власть принять меры по выводу западного контингента.