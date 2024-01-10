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Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского

12:05 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину в наступившем году ждет катастрофа режима президента Владимира Зеленского, но для украинского народа это будет победой, потому что нынешние власти страны давно предали его. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина».

«Украина. Год катастрофы Зеленского. <…> Украина Зеленского не может существовать без подачек Запада. Кончатся подачки, кончится и эта Украина. <…> Прогноз простой: либо финансирование уменьшится, либо прекратится вовсе. <…> Чтобы убрать Зеленского с шахматной доски, достаточно просто уменьшить дозу финансовой иглы, что уже и происходит», — написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

При это он подчеркнул, что поражение Зеленского — это вовсе не поражение украинского народа. «Более того, поражение Зеленского и есть победа украинского народа, поскольку Зеленский давно его предает и продает оптом и в розницу на пушечное мясо», — отметил политик.

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