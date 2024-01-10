Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение в строй после ремонта и модернизации атомной подводной лодки (АПЛ) «Иркутск» в очередной раз перенесено, теперь оно ожидается в конце 2025 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

«Модернизированная АПЛ „Иркутск“ с повышенным боевым могуществом вернется в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ориентировочно в конце 2025 года», — сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее предполагалось, что после очередного переноса передача АПЛ «Иркутск» должна была состояться в 2023 году.